В кинопарке "Москино" 21 и 22 июня пройдут мероприятия в память первых дней ВОВ

Фото: пресс-служба московского кинокластера

Мероприятия, посвященные памяти первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ), пройдут 21 и 22 июня в кинопарке "Москино", сообщает сайт "Комсомольской правды".

На площадке "Москва 1940-х" гости кинопарка смогут выложить слово "помним" при помощи зажженных красных фонарей. Кроме того, в течение обоих дней артисты будут читать военные стихотворения и поэмы.

Там же 22-го числа танцоры повторят вальс выпускников 1941 года. Они исполнят тот самый танец, который был прерван выступлением по радио зампредседателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова, который сообщил о начале войны. Станцевать вальс, польку и кадриль вместе с артистами можно будет 21 и 22 июня с 12:00 до 19:00 – сеансы танцев будут проводиться каждый час.



21-го числа в "Театре Гонзаги" в 14:00, 15:30 и 17:00 состоятся выступления солистов Академического хора Подольской филармонии. Они исполнят песни из кинолент "Веселые ребята", "Гардемарины, вперед!", "Бриллиантовая рука" и многих других. 22-го числа в 14:00, 16:00 и 18:00 пройдут показы спектакля "Тишь" по мотивам повести "А зори здесь тихие…" писателя Бориса Васильева.

На площадке "Уездный город" все выходные с 12:00 до 18:30 будут проходить чтения военных стихов, а на площадке "Улицы Берлина" можно будет услышать фронтовые песни. Несколько мастер-классов пройдут 21 и 22 июня на центральной площади кинопарка. В 12:00 и 15:35 гости смогут собственноручно сделать бумажные маки и гвоздики, в 13:10 и 16:45 – бумажных журавлей, а в 14:20 и 16:55 – композицию "Вечный огонь".

В эти же дни, в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, можно посетить семейную экскурсию "Киноэкспедиция". Гости узнают, как снимают фильмы разных жанров, увидят самый большой в Европе натурный хромакей, посетят киноплощадку с послевоенным Берлином и фрагментом ступеней Рейхстага и многое другое.

Также москвичи и гости города смогут посетить центр реквизита и костюма, где им представится возможность увидеть редкие экспонаты. Выбрать удобное время и оплатить участие заранее можно на сайте.

Вместе с тем в парке сказок состоится квест "Дорога ведет". Гостям предстоит выполнить 10 заданий, отгадать загадку и получить подарок. Также для посетителей запланирован квест-спектакль "Фильм! Фильм! Фильм!", который поможет подробнее узнать о процессе создания кинофильма. Участники смогут даже создать свой проект.

На выходных в кинотеатре "Москино Кинопарк" можно будет увидеть ряд мультфильмов и кинолент. В их числе мультфильмы "Кроссы" и "Три богатыря. Ни дня без подвига 2", фильм "АРТЕК. Сквозь столетия", а также "На деревню дедушке" и "Материалистка".

В воскресенье в 12:15 по всей территории кинопарка пройдет минута молчания.

Ранее в "Москино" и на Киностудии Горького побывали режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты из 20 стран мира. Гости посетили главные площадки кинопарка, включая "Соборную площадь Москвы", "Центр Москвы" и "Ковбойский городок", а также оценили возможности "Москино". Индийский режиссер Арун Чадха назвал главной особенностью парка большое количество локаций для съемок самых разных проектов.

