Кинопарк "Москино" может стать лидером кинопроизводства Европы

Фото: пресс-служба московского кинокластера

Кинопарк "Москино" может войти в число ведущих киностудий Европы. Об этом заявил итальянский режиссер Лоренцо Скуарча.

Режиссер, посетив площадки столичного кинопарка, назвал его неожиданным открытием.

"Учитывая, что это еще и вынесено за пределы города, то качество, с которым сделаны декорации, восхищает. Они абсолютно новые, раскинуты на огромной территории. Я видел много студий, в том числе в Голливуде, мне не с чем сравнить ваш кинопарк", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Скуарча выразил сожаление, что ему не удалось увидеть своими глазами интерьерные декорации. Он также добавил, что передал итальянским коллегам презентацию проекта.

"Я надеюсь, что скоро все вернется на круги своя и сотрудничество в области кино между нами возобновится", – заключил режиссер.

Ранее иностранные режиссеры и продюсеры из 20 стран побывали в кинопарке "Москино" и на Киностудии Горького. Они приехали в Россию, чтобы посетить XIX Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур". Гости побывали на главных площадках кинопарка и оценили возможности "Москино".

В частности, индийский режиссер Арун Чадха назвал главной особенностью парка большое количество локаций. Он отметил, что здесь можно создавать как фантастические, так и исторические фильмы, используя натурный хромакей или площадки "Улицы Берлина" и "Москва 1940-х".