Сергунина пригласила москвичей на программу ко Дню семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 50 культурных площадок Москвы подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. С 5 по 13 июля горожане и туристы могут посетить выставки, мастер-классы, представления и другие мероприятия, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, всего запланировано более 350 событий для детей и взрослых. Среди них – квесты, конкурсы, выступления музыкальных и театральных коллективов, экскурсии, благотворительная ярмарка и литературные вечера.

В музее-заповеднике "Царицыно" с 5 по 8 июля пройдут концерты, интерактивные программы, мастер-классы, кинопоказы, выставка "Семья – душа России" и другие мероприятия.

Посетители Дарвиновского музея 5 июля могут присоединиться к играм, посвященным семье в мире животных, прогулке по экотропе и концерту на крыше. Усадьба "Кусково" организует семинар практикум "Семейный диалог: как слышать и понимать друг друга" и музыкально-поэтическую программу.

В саду имени Баумана 5 и 6 июля будет проходить фестиваль "Город неравнодушных". Все желающие могут принять участие в мастер-классах, сделать снимки в фотозонах, а также посетить благотворительную ярмарку.

Во вторник, 8 июля, в доме Гоголя пройдет виртуальная экскурсия, которая будет посвящена истории древнего города Мурома. С ним связана жизнь святых Петра и Февронии, день памяти которых приходится на эту дату.

Между тем в доме культуры "Пересвет" состоится литературный квиз. Его участники ответят на вопросы о династиях Ростовых, Обломовых, Лариных и поговорят о семейных ценностях героев русской классики. В кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы.

Для юных гостей филиал усадьбы Деда Мороза на территории ландшафтного парка "Митино" подготовлены занятия по робототехнике. Дети смогут собрать и запрограммировать робота, а также поучаствовать в мастер-классах.

В Музее космонавтики пройдут уроки по рисованию, на которых все желающие могут изобразить родных и друзей в образе космических туристов.

В доме русского зарубежья имени Александра Солженицына 10 июля состоится концерт классической музыки. Позже, 12 июля, в парке "Фили" пройдут лекции, мыльное шоу и мастер-классы. Фольклорные представления и модный показ дизайнеров будут ждать гостей в саду "Эрмитаж" 13 июля.

Узнать расписание мероприятий и условия посещения можно на сайтах учреждений.

Для детей в столице подготовили различные мероприятия на 1–6 июля. Например, на Тверском бульваре продолжается чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Также на 4, 5 и 6 июля запланированы цирковые дивертисменты в парке "Южное Бутово", Измайловском парке и кинопарке "Москино".