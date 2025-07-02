На Патриарших прудах открылась новая сцена фестиваля "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новая сцена Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар" заработала на Патриарших прудах в Москве. Здесь будут организовывать культурные программы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках камерных представлений артисты будут контактировать со зрителями. Запланированы небольшие постановки, творческие встречи, моноспектакли и поэтические чтения.

Первыми мероприятиями стали моноспектакль "Человеку нужен человек" и концерт с участием знаменитостей театра и кино. На открытии присутствовали заслуженные деятели образования здравоохранения и культуры города, а также выдающиеся спортсмены.

Сцену расположили в одном из самых популярных мест в городе. В течение нескольких лет на Патриарших прудах проходили концерты и другие мероприятия. Каждый человек может стать частью искусства в уникальной атмосфере старой столицы.

Программа мероприятий размещена на сайте фестиваля.

При этом для юных гостей фестиваля "Театральный бульвар" подготовили около 50 мероприятий. Программа объединит несколько площадок в центре города, среди которых Чистопрудный бульвар и парк Политехнического музея.

3 июля в парке у Политехнического музея состоится премьера спектакля "Вафельное сердце", в котором сыграет Юлия Пересильд. В остальные дни на этой площадке выступят театральные коллективы с постановками "Богатыри", "Дядя Степа", "Сашины сказки".

