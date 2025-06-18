Москвичи смогут оценить площадки фестиваля "Театральный бульвар" в "Активном гражданине"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Активный гражданин" открылось голосование, в рамках которого горожане смогут оценить работу площадок международного открытого фестиваля "Театральный бульвар". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На выбор у горожан будет четыре пространства, которые находятся на Покровском, Цветном и Чистопрудном бульварах, а также в парке Политехнического музея.

На Цветном бульваре артисты российских, китайских, мексиканских и других театров будут показывать классические и экспериментальные постановки на протяжении всего лета. Также каждый желающий сможет посмеяться вместе с клоунами, посмотреть на спектакли с гигантскими куклами или поучаствовать в иммерсивных представлениях.

Пространство амфитеатра на Покровском бульваре позволит москвичам и гостям столицы погрузиться в драматические постановки, мюзиклы и оперетты. Кроме того, зрители смогут познакомиться с зарубежными коллективами, театральными труппами из Москвы и регионов России, а также известными актерами и режиссерами.

В пространстве амфитеатра, расположенном в парке Политехнического музея, свои спектакли зрителям представят студенческие коллективы главных творческих вузов России, а также московские и региональные театры.

Пространство на Чистопрудном бульваре отличается от остальных мест. По словам ассистента продюсера сцены Алины Паженцевой, основная особенность площадки заключается в отсутствии амфитеатра и камерном формате. За счет этого артисты кукольных и моноспектаклей могут демонстрировать свои постановки максимально близко к публике, погружая зрителей в творческий процесс.

Также на сцене Чистопрудного бульвара проходят лекции, посвященные легендам московских театров, и встречи с известными артистами театра и кино.

"Театральный бульвар" проходит в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". За первую неделю работы проект охватил свыше 6,3 миллиона посетителей. Столичные парки, в частности, приняли полмиллиона гостей.