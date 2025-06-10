Спектакли, мастер-классы, репетиции состоялись в рамках "Театрального бульвара"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Спектакли, мастер-классы, репетиции состоялись в рамках первой недели работы фестиваля "Театральный бульвар". Зрители поучаствовали более чем в 120 мероприятиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента культуры Алексея Фурсина.

По его данным, гости фестиваля посмотрели 20 постановок. В представлениях приняли участие около 500 артистов творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской, Воронежской и Ярославской областей.

"Всего запланировано выступление свыше 3 тысяч артистов более чем из 300 театральных и цирковых коллективов", – добавил Фурсин.

Также москвичей и гостей города на фестивале ждут творческие лаборатории, иммерсивные спектакли, музыкальные постановки и другое. Поучаствовать в них может любой желающий.

Информацию о "Театральном бульваре", в том числе афишу, программу, карту площадок и новости , можно найти на сайте и в телеграм-канале.

Фестиваль стартовал 1 июня, посетить его можно до 31 августа. Сергей Собянин отмечал, что в нем примут участие 10 зарубежных театров и цирковых коллективов, в том числе представители Аргентины, Китая, Индии, Сербии и иных государств.

"Театральный бульвар" – часть масштабного проекта "Лето в Москве". По данным мэра Москвы, за первую неделю работы проект охватил свыше 6,3 миллиона посетителей.

В частности, столичные парки за первую неделю приняли полмиллиона гостей. Там желающие могут присоединиться к спортивным тренировкам, посетить летние бассейны, кинотеатры под открытым небом и многое другое.

