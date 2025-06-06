"Хвостатые старты" организуют в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специальный проект "Хвостатые старты" пройдет в Москве с 7 июня по 14 сентября в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Семейно-спортивные праздники станут частью городской программы мэра Москвы "Мой район", проекта "Питомцы в Москве" и "Лето в Москве".

Мероприятия можно будет посетить на 10 современных площадках для выгула собак. Гости примут участие в квестах, конкурсах, мастер-классах, а также в консультациях ведущих специалистов в сфере зоопсихологии, дрессировки и ветеринарии. Кроме того, будут организованы спортивные мероприятия, в которых можно будет принять участие всей семьей, включая питомцев.

Площадки в Бабушкинском и Ярославском районах, в кинологическом парке на улице Кольской, владении 16А, и улице Ротерта, владении 10, корпусе 5, будут ждать горожан 7 июня. 8 июня жители Москвы могут посетить мероприятия в Новогирееве и Северном Измайлове, по адресам Зеленый проспект, дом 26, и Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 4.

На "Хвостатых стартах" будут работать аниматоры, ведущие, консультанты и добровольцы, которые помогут гостям освоиться, зарегистрироваться на мероприятия и создадут теплую атмосферу.

Одной из ключевых задач проекта стало укрепление связи между человеком и питомцем, а также формирование ответственного подхода к уходу за животными.

Организаторы мероприятий отметили, что собака – это не просто домашнее животное, а полноценный член семьи, который оказывает влияние на воспитание детей, эмоциональное состояние взрослых и атмосферу в семье. Поэтому в программе особое место отводится семейным ценностям и совместному времяпрепровождению.

В рамках проекта пристальное внимание уделяется образовательной составляющей: на площадках будут работать консультационные зоны, где каждый сможет получить совет от опытных кинологов. Там можно будет узнать о дрессировке собаки, как корректировать ее поведение в зависимости от возраста и породы и как подготовиться к поездке с питомцем.

Узнать больше о дрессировке москвичи смогут на специальных мастер-классах, которые проведут инструкторы. Они расскажут о базовых приемах обучения и объяснят, как выстроить взаимопонимание с собакой. При этом участники смогут опробовать советы прямо на месте.

Между тем в столице до конца года в рамках проекта "Питомцы в Москве" обустроят более 20 площадок для собак. Первая из них уже заработала на Каспийской улице в районе Царицыно.

Особое внимание на новой площадке отвелось покрытию. В основной части уложили газон, а в зоне для тренировок – резиновую крошку с амортизирующими свойствами. Для собак с разными уровнями подготовки там также установили классические и универсальные тренажеры.