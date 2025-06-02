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02 июня, 12:15

Город

"Мой район. Новости": на юго-западе Москвы открыли площадку для выгула собак

"Мой район. Новости": на юго-западе Москвы открыли площадку для выгула собак

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В Москве откроют более 20 площадок для выгула собак в 2025 году

В районе Зюзино обустроили современную площадку для выгула собак. Она появилась на Балаклавском проспекте на месте старой и запущенной территории. Теперь здесь регулярно занимаются дрессировкой, проходят тренировки и просто гуляют с питомцами.

В Москве уже почти 80 таких площадок с ограждениями и безопасными входами. В этом году планируется открыть еще более 20. А в специальных кинологических парках проходят выставки, занятия с кинологами и даже международные соревнования.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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