"Мой район. Новости": на юго-западе Москвы открыли площадку для выгула собак

В районе Зюзино обустроили современную площадку для выгула собак. Она появилась на Балаклавском проспекте на месте старой и запущенной территории. Теперь здесь регулярно занимаются дрессировкой, проходят тренировки и просто гуляют с питомцами.

В Москве уже почти 80 таких площадок с ограждениями и безопасными входами. В этом году планируется открыть еще более 20. А в специальных кинологических парках проходят выставки, занятия с кинологами и даже международные соревнования.

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