Собаку спасли из бобровой норы в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили собаку из бобровой норы на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По данным ведомства, 22 мая в 11:23 в службу "112" поступило сообщение от взволнованной женщины. Она рассказала, что во время прогулки ее собака провалилась под землю. Самостоятельно достать питомца она не смогла и обратилась за помощью.

На место происшествия приехал расчет аварийно-спасательного отряда № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии специалисты увидели глубокую бобровую нору, в которой и находилась собака.

Около часа спасатели раскапывали котлован, чтобы получить доступ к животному. Также с помощью аварийно-спасательного инструмента срезали корневища. Когда путь был расчищен, женщина позвала питомца и тот вышел на голос.

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

"В ходе спасательной операции никто не пострадал, но сильно расстроился один бобер, который наблюдал за действиями спасателей из воды и выказывал им свое немое негодование", – рассказали в департаменте.

Спасатели рекомендовали горожанам не отпускать своих животных с поводка, особенно вблизи водоемов, так как в этих местах есть высокая вероятность провалиться в бобровую нору не только питомцу, но и человеку.

Ранее в столице помогли собаке, которая упала в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. Прибывшие на место специалисты поисково-спасательной службы нашли животное в коллекторе при осмотре береговой черты. Они вытащили ее оттуда, доставили на станцию, согрели и передали хозяйке.