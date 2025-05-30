Конкурс на разработку талисмана проекта "Питомцы в Москве" стартовал в столице

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Конкурс на создание талисмана проекта "Питомцы в Москве" стартовал в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Каждый может прислать до трех рисунков с описанием идеи, именем придуманного героя и пояснением, как он связан с проектом. Итоги подведем в сентябре", – цитируют ее пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район".

К участию в конкурсе приглашаются все желающие старше 15 лет. Заявки необходимо отправить на электронную почту konkurs@pro-raion.ru до 31 июля. Экспертное жюри оценит эскизы, изображающие реальных или вымышленных животных, персонажей или объектов, соответствующих теме конкурса.

Победитель будет выбран среди финалистов по результатам голосования на портале "Активный гражданин". С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Проект "Питомцы в Москве" реализуется в рамках программы "Мой район". Одной из задач является создание современных площадок для выгула собак. С 2021 года в городе оборудовано уже 79 таких зон.

В скором времени в столице создадут еще несколько кинологических парков площадью более одного гектара, рассказывал ранее Сергей Собянин. Строительство станет частью стратегии развития комфортной городской среды для питомцев.

Помимо выгула, животные смогут тренироваться там на дрессировочном оборудовании, разработанном совместно с кинологами из Российской кинологической федерации. При их установке будут учитываться особенности разных собак, особое внимание уделяется антивандальности материалов. Для хозяев также устанавливают лавочки с навесами.