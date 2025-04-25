25 апреля, 08:36Происшествия
Во Владивостоке фонтан воды из аварийной трубы достиг девятого этажа
До этого в социальных сетях распространились кадры порыва, случившегося на сети водоснабжения. На них видно, как фонтан воды достигает высоты 9-этажного дома, заливая окна и балконы на верхних этажах.
"На данный момент подача водоснабжения перекрыта. Завершение работ и восстановление водоснабжения – ориентировочно до 23:00 (16:00 по московскому времени)", – рассказал представитель компании.
Ранее прорыв системы водоснабжения произошел на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Сотрудники столичной ГАИ оказывали водителям всестороннюю помощь. В результате прорыва трубы были госпитализированы шесть человек, но угрозы жизни для пострадавших не было.
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