Во Владивостоке фонтан воды из аварийной трубы достиг девятого этажа

телеграм-канал Readovka

Во Владивостоке на улице Русской фонтан горячей воды из аварийного трубопровода достиг девятого этажа. Аварийная бригада уже работает на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Владивостокского предприятия электрических сетей.

До этого в социальных сетях распространились кадры порыва, случившегося на сети водоснабжения. На них видно, как фонтан воды достигает высоты 9-этажного дома, заливая окна и балконы на верхних этажах.

"На данный момент подача водоснабжения перекрыта. Завершение работ и восстановление водоснабжения – ориентировочно до 23:00 (16:00 по московскому времени)", – рассказал представитель компании.

Ранее прорыв системы водоснабжения произошел на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Сотрудники столичной ГАИ оказывали водителям всестороннюю помощь. В результате прорыва трубы были госпитализированы шесть человек, но угрозы жизни для пострадавших не было.