Шесть человек госпитализированы в результате прорыва трубы на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Шесть человек были госпитализированы в результате прорыва трубы на Полярной улице Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет", – говорится в сообщении.

Врачи продолжают дежурить на месте ЧП на случай обращений за медицинской помощью, уточнили в департаменте.

Прорыв трубы на северо-востоке Москвы произошел 17 марта. Сотрудники столичной ГАИ оказали водителям всестороннюю помощь. Позже в столичном комплексе городского хозяйства сообщили о локализации прорыва.

Из-за ЧП временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы. Горожан призвали выбирать для объезда улицу Широкую.