17 марта, 15:39Происшествия
Шесть человек госпитализированы в результате прорыва трубы на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Шесть человек были госпитализированы в результате прорыва трубы на Полярной улице Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
"В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет", – говорится в сообщении.
Врачи продолжают дежурить на месте ЧП на случай обращений за медицинской помощью, уточнили в департаменте.
Прорыв трубы на северо-востоке Москвы произошел 17 марта. Сотрудники столичной ГАИ оказали водителям всестороннюю помощь. Позже в столичном комплексе городского хозяйства сообщили о локализации прорыва.
Из-за ЧП временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы. Горожан призвали выбирать для объезда улицу Широкую.
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