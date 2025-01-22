22 января, 21:49 (обновлено 22.01.2025 22:09)Город
Столичные службы устраняют утечку воды на проезжей части в Гольянове
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Вода вытекла на проезжую часть на Уральской улице в Гольянове, городские службы на месте проводят работы по устранению утечки. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.
"В районе дома 19 происходит вытекание воды на проезжую часть", – говорится в сообщении.
На улице в районе дома 19 временно перекрыто движение транспорта. Столичный Дептранс призвал выбирать пути объезда.
Накануне некоторые районы подмосковных Котельников и Дзержинского остались без электричества. Так, в домах по улицам Угрешской, Лесной, Ленина, Шама и Академика Жукова в Дзержинском отсутствовали подача воды и электроэнергия. Позже там полностью восстановили подачу электроснабжения.