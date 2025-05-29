Птенец черношейного лебедя вылупился в Московском зоопарке

Птенец черношейного лебедя появился на свет в Московском зоопарке. Он вылупился 28 апреля, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Его пол еще неизвестен. Семейство можно увидеть в павильоне "Птицы и бабочки". Вместе с ними в вольере находятся птенцы кряквы. В зоосаде добавили, что о птенце заботятся родители. Они по очереди носят его на спине.

"Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Они начинают летать лишь с трех месяцев и едят только в присутствии родителей", – говорится в сообщении.

Если птенцам других лебедей, которые родились в инкубаторе, можно поставить в клетку кормушку, то детенышам черношейных представителей необходимо показывать корм, в противном случае они его не воспринимают. Поэтому зоопарк стремится сформировать условия, чтобы такой вид лебедей сам выращивал своих птенцов. Для этого сотрудники не беспокоят их и закрывают часть экспозиции.

Зоопарк отметил, что в этом году зима оказалась теплой, и самка отложила яйца в уличном вольере в конце марта.

"Во время апрельских заморозков пара также осталась на улице, героически выдержав все капризы погоды. И вот в конце апреля появился птенец, и семейство уединилось в крытом вольере павильона "Птицы и бабочки". Черношейные лебеди моногамны и образуют пару на всю жизнь. У самца и самки ранее уже было потомство, в 2023 году", – указала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

В качестве корма черношейным лебедям дают комбикорм, свежую зелень, листья салата, тертую морковь и резаную капусту.

Данный вид птиц является самым мелким из лебедей. Он внесен в Международную красную книгу. Черношейные лебеди живут в неглубоких водоемах с пресной или солоноватой водой, в лагунах и закрытых бухтах. В полете их скорость способна достигать 65 километров в час.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш эластичной черепахи. После появления на свет он весил 18 граммов. Пол детеныша станет известен примерно через год. Он определяется по хвосту: у самцов он длиннее, чем у самок. В настоящее время малыш живет в отдельном террариуме в служебном помещении. Его родителей можно увидеть в экспозиции "Удивительный мир рептилий".

