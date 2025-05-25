Детеныш редкой эластичной черепахи вылупился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке родился детеныш эластичной черепахи. Эти рептилии являются редким краснокнижным видом, обитающим в Кении, Танзании и Замбии, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

После появления на свет малыш весил 18 граммов. Пол детеныша станет известен примерно через год. Он определяется по хвосту: у самцов он длиннее, чем у самок.

В настоящее время малыш чувствует себя хорошо и живет в отдельном террариуме в служебном помещении. Его родителей можно увидеть в экспозиции "Удивительный мир рептилий" на старой территории рядом с вольером северных балтийских тюленей.

После того, как самка отложила яйцо, его поместили в инкубатор, где температура составляла 28,5 градуса. Спустя полгода детеныш начал вылупляться.

Эластичные черепахи рождаются с желточным мешком на животе, который помогает обходиться без пищи. Новорожденный начал питаться примерно со второй недели жизни.

Впервые эти рептилии прибыли в столичный зоосад в 1999 году. Они размножались в 2001–2003, 2005, 2010 и 2012 годах. Приплод этого года стал второй генерацией редких черепах в зоопарке.

Ранее с приходом тепла в Москву медоеды в столичном зоопарке вышли в уличный вольер. В учреждении рассказали, что эти животные известны своим бесстрашием при совсем небольших размерах. Их можно встретить в Африке и Азии.

Посмотреть на медоедов можно рядом с павильоном "Животные Африки" на Новой территории Московского зоопарка.

