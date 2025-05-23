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23 мая, 18:31

Город

Медоеды в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

С приходом тепла в Москву медоеды в столичном зоопарке вышли в уличный вольер. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада.

"Наши теплолюбивые медоеды Нео и Тринити наконец-то вышли в уличный вольер", – говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что эти животные известны своим бесстрашием при совсем небольших размерах. Их можно встретить в Африке и Азии.

Посмотреть на медоедов можно рядом с павильоном "Животные Африки" на Новой территории Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что сурикаты вышли в уличный вольер Московского зоопарка. Они выбежали на прогулку и осмотрели весь вольер, изучив норы, бревна и веточки. Затем животные стали искать лакомства, которые заранее спрятали зоологи.

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