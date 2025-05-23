23 мая, 18:31Город
Медоеды в Московском зоопарке вышли в уличный вольер
Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"
С приходом тепла в Москву медоеды в столичном зоопарке вышли в уличный вольер. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада.
"Наши теплолюбивые медоеды Нео и Тринити наконец-то вышли в уличный вольер", – говорится в сообщении.
В зоопарке рассказали, что эти животные известны своим бесстрашием при совсем небольших размерах. Их можно встретить в Африке и Азии.
Посмотреть на медоедов можно рядом с павильоном "Животные Африки" на Новой территории Московского зоопарка.
Ранее сообщалось, что сурикаты вышли в уличный вольер Московского зоопарка. Они выбежали на прогулку и осмотрели весь вольер, изучив норы, бревна и веточки. Затем животные стали искать лакомства, которые заранее спрятали зоологи.
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