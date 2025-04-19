Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Животные вышли из зимних вольеров на уличные территории в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Большой пруд старой территории вновь стал узнаваемой площадкой для туристов: сюда переехали фламинго. Они выходят на улицу одними из первых среди пернатых, а заходят в помещение практически последними. Всю зиму в их домике поддерживалась температура в районе плюс 15 градусов, поэтому фламинго комфортно гулять на свежем воздухе в середине апреля", – отмечается в сообщении.

Также из вольеров вышли розовые и кудрявые пеликаны и бакланы. Весной у них появилось по одному птенцу, однако в настоящее время на водоем вышли только взрослые особи. Птицы пробудут на воде до начала зимы.

Кроме того, свой уличный вольер начинают осваивать и равнинные гориллы. При этом пока земля еще не погрелась, приматам некомфортно долго находиться на свежем воздухе. Дверь на улицу у них открыта в солнечную погоду с 09:30 до обеда.

Также на улицу начинают выходить и другие жители зоопарка, например львинохвостые макаки, мандрилы и орангутаны.

Ранее жираф Липа в Московском зоопарке вышла в уличный вольер. Ее летняя территория примыкает к павильону "Животные Африки". После 16:00 сотрудники зоосада заводят Липу в теплое помещение, поскольку пока погода изменчива.

