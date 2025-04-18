Жираф Липа вышла в уличный вольер Московского зоопарка

Жираф Липа в Московском зоопарке вышла в уличный вольер. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Летняя территория жирафа примыкает к павильону "Животные Африки".

"Шибер, соединяющий внутренний вольер и поляну, открывают, когда температура на улице становится не ниже плюс 15 градусов", – отметил зоопарк.

После 16:00 сотрудники зоосада заводят Липу в теплое помещение, поскольку пока погода изменчива. Жирафиха появилась в зоопарке в 2004 году, осенью ей будет 23 года.

Ранее в Московский зоопарк привезли морских зайцев Макса и Чарли. Их забрали из передвижного цирка. Морские зайцы начали жить в одном бассейне. В первую половину дня с ними находятся самки моржа Роузи и Раиса, а также ларга Буся, после обеда с ними плавают самки сивуча Лиза, Маша и Малышка.

