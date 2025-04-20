Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Сурикаты вышли в уличный вольер Московского зоопарка из-за потепления. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

Уточняется, что 11 сурикатов из павильона "Животные Африки" выбежали на прогулку и осмотрели весь вольер, изучив норы, бревна и веточки. Затем животные стали искать лакомства, которые заранее спрятали зоологи.

"Эти хищники пробудут в уличном вольере до осени, увидеть их можно слева от входа в павильон "Животные Африки", – говорится в сообщении зоопарка.

Если похода в Москве станет прохладней, то сурикаты смогут согреться при помощи инфракрасной лампы и термитника с подогревом.

Ранее в столичный зоосад из передвижного цирка привезли морских зайцев Макса и Чарли. Спокойные и миролюбивые животные начали жить в одном бассейне. Их уже можно видеть на экспозиции в павильоне "Ластоногие". В частности, животные контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции.

