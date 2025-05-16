Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для птенца птицы-носорога

Фото: пресс-служба московского зоопарка

Свыше 201 тысячи человек поучаствовали в голосовании на платформе "Активный гражданин", выбрав имя для нового обитателя Московского зоопарка – птенца папуанского калао, который также известен как птица-носорог. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Около 36% респондентов посчитали, что животное нужно назвать Птахом в честь древнеегипетского бога правды и порядка. Следующим по популярности вариантом (25%) стало имя Шу – так звали бога воздуха и солнечных лучей. Примерно 19% москвичей проголосовали за имя Бенну, которое отсылает к мифической птице, олицетворяющей сияние и по легенде являющейся душой бога Ра.

Птица-носорог родилась в ноябре 2024 года, однако посетители зоопарка смогли впервые увидеть ее лишь недавно. Родители – самец Ра и самка Нун – долго скрывали детеныша в закрытом гнезде, чтобы птенец успел окрепнуть и опериться.

Участники проекта "Активный гражданин" выбирали имена и для других обитателей зоосада. К примеру, москвичи назвали Зефиром самца альпаки. Имя для нового обитателя зоопарка выбирали свыше 211 тысяч человек.

За вариант "Зефир" свои голоса отдало подавляющее число москвичей (43%). Они решили, что это имя прекрасно отражает мягкий нрав и воздушный облик альпаки. Еще 17% участников проголосовали за "Пачу". Отмечается, что в языке инков, которые приручили альпак много веков назад, это слово имеет значение "Вселенная".