Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 13:30

Город

Москвичи поделились кадрами с синицами, которые не боятся людей

Москвичи поделились кадрами с синицами, которые не боятся людей

В Московском зоопарке показали, как слоны принимают тропический душ

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает события города глазами телезрителей. В парке Кузьминки заметили синиц, которые совершенно не боятся людей, и часто подлетают к тем, кто приносит с собой угощение.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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