Москвичи поделились кадрами с синицами, которые не боятся людей

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает события города глазами телезрителей. В парке Кузьминки заметили синиц, которые совершенно не боятся людей, и часто подлетают к тем, кто приносит с собой угощение.

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