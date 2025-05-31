В Брянской области волонтеры и сотрудники МЧС спасли собаку, живущую в подземном бункере

В Брянской области волонтеры и сотрудники МЧС спасли собаку, которая три года жила в подземном бункере. Еще щенком она упала в яму во время стройки, а потом яму закрыли плитой. Все это время животное подкармливала пенсионерка. Потом женщина попала в больницу и попросила других людей присмотреть за собакой. Так о ситуации узнали зооволонтеры. Почти месяц они пытались выманить пленницу из бункера, она боялась света и людей.

Из-за того, что собака росла в аномальных условиях, у нее деформированы задние лапы. Пока ее оставили в вольере привыкать к жизни на земле. Позже животное осмотрят ветеринары и будут искать хозяина.

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