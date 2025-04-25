Пойманную на западе Москвы змею передали в Центр реабилитации диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маисового полоза, пойманного на западе Москвы, поместили в Центр реабилитации диких животных. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, змею обнаружили 23 апреля. Прибывшие по вызову спасатели поймали пресмыкающееся.

"Маисового полоза с улицы Красных зорь специалисты забрали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Сейчас пресмыкающееся в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – приводятся в сообщении слова начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

10 апреля в Московском зоопарке ядовитая африканская змея укусила сотрудника во время искусственного кормления. Спасти работника не удалось.

В зоопарке рассказали, что родным погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Началось служебное расследование.