Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке проводят служебное расследование после инцидента со змеей, сообщила пресс-служба зоосада.

В четверг, 10 апреля, ядовитая африканская змея укусила сотрудника Московского зоопарка во время искусственного кормления. На место произошедшего сразу же вызвали три бригады скорой помощи, однако спасти работника не удалось.

"Родным пострадавшего будет оказана вся необходимая помощь", – рассказали в зоопарке.

Ранее жительница Подмосковья попала в реанимацию Пушкинской больницы после того, как попыталась спасти гадюку. По словам врачей, 43-летняя женщина увидела змею на заправке и решила отнести в лес.

В ответ гадюка укусила ее между большим и указательным пальцами. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки.