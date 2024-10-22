Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 16:30

Город

Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных

Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных

Зюзинский районный суд запретил москвичу пасти коз в городе

"Безопасный город": суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

"Безопасный город": суд арестовал обвиняемого в подрыве авто бизнесмена в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Виталия Слободяника арестовали на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство

Столичный суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена

Защита заявила, что обвиняемый в подрыве авто в Москве имел все разрешения на оружие

Суд выберет меру пресечения для подозреваемого в подрыве авто в Москве

Новости мира: в Шри-Ланке российским туристам назначили штраф за ловлю редких животных

Зюзинский районный суд запретил владельцу бутовских коз пасти их в городских условиях. До этого момента жители Южного Бутова много лет конфликтовали с пенсионером из-за его домашних животных, которые прыгали по машинам и разгуливали у подъездов.

В итоге суд обязал мужчину установить забор вокруг места обитания коз, а также положить возле его дома специальный коврик, чтобы животные не занесли в жилище инфекцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыживотныегородвидеоКсения ЧепенкоКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика