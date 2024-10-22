22 октября, 16:30Город
Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных
Зюзинский районный суд запретил владельцу бутовских коз пасти их в городских условиях. До этого момента жители Южного Бутова много лет конфликтовали с пенсионером из-за его домашних животных, которые прыгали по машинам и разгуливали у подъездов.
В итоге суд обязал мужчину установить забор вокруг места обитания коз, а также положить возле его дома специальный коврик, чтобы животные не занесли в жилище инфекцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.