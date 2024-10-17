СК потребовал арестовать обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет просит арестовать Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В суд уже поступило соответствующее ходатайство.

"В ближайшее время суд с участием прокурора приступит к рассмотрению вопроса об избрании в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы, меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

Подозреваемого задержали вечером 15 октября, им оказался бизнес-партнер потерпевшего. В его доме был обнаружен схрон оружия. Правоохранители установили, что разрешения на оружие он не имел. Вину мужчина не признает.

Позже пострадавший сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет. Следователи уже получили разрешение от врачей на проведение следственных действий с потерпевшим. В ходе допроса он также подтвердил, что вел с подозреваемым совместную предпринимательскую деятельность.