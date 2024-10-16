ТАСС: подозреваемый в подрыве авто в Москве не имел разрешения на оружие

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина, подозреваемый в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы, не имел разрешения на оружие, которое нашли в его квартире, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При задержании злоумышленника в его доме в том числе обнаружили боевое оружие, которое не подлежит регистрации. Оружие направили на экспертизу.

Свою вину подозреваемый не признает.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

Подозреваемого задержали вечером 15 октября, им оказался бизнес-партнер потерпевшего. В его доме был обнаружен схрон оружия.

Позже пострадавший сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет. Следователи уже получили разрешение от врачей на проведение следственных действий с потерпевшим. В ходе допроса он также подтвердил, что вел с подозреваемым совместную предпринимательскую деятельность.