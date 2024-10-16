Суд оштрафовал россиян на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов местной фауны

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Суд на Шри-Ланке оштрафовал россиян на 370 тысяч долларов за сбор образцов местной фауны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Шри-Ланке Левана Джагаряна.

"Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение. Мы находимся в тесном контакте с родителями ребят. Будем рекомендовать им подавать апелляционную жалобу", – добавил дипломат.

Заседание по данному делу прошло 15 сентября. Граждан РФ обвинили по более чем 1 000 пунктам. Заплатить штраф необходимо до 26 ноября. Журналисты утверждают, что назначенный штраф стал самым высоким за всю историю департамента охраны дикой природы.

О задержании граждан России 2007 и 2003 годов рождения по подозрению в нарушении природоохранного законодательства на Шри-Ланке стало известно лишь спустя несколько дней после их ареста. При задержании молодых людей нарушались нормы международного права и местного УК – им не предоставили квалифицированных переводчика и адвоката, при проведении допроса несовершеннолетнего не присутствовал опекун, а в СИЗО на пять суток россиян поместили без решения суда.

Через некоторое время их отпустили под личное поручительство. Это стало возможным благодаря усилиям их родителей, правозащитников, дипломатов, а также вниманию со стороны СМИ.