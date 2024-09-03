Двух россиян задержали на Шри-Ланке за незаконную ловлю ящериц

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Полиция Шри-Ланки задержала двух россиян по подозрению в незаконной ловле ящериц. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, передает ТАСС.

По его словам, полиция азиатской страны задержала граждан России 2007 и 2003 годов рождения по подозрению в нарушении природоохранного законодательства. Мельников утверждает, что при их задержании и допросах нарушались нормы международного права и местного УК.

Правозащитник сообщил, что при проведении допроса несовершеннолетнего не присутствовал опекун, молодым людям не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат, кроме того, их поместили в СИЗО без решения суда на пять суток.

"В нарушение Конвенции о консульских сношениях об их аресте не были уведомлены наши дипломатические работники. Все это время ребят допрашивали, на них оказывалось давление, фальсифицировались материалы дела", – заявил Мельников.

В посольстве заявили, что для защиты прав российских граждан принимаются необходимые меры. МИД направил ноту с просьбой срочно предоставить к ним консульский доступ.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка может обсудить с Россией взаимное признание водительских прав. Это возможно, если для россиян является проблемой то, что они не могут использовать свои права для передвижения на острове, сказал временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.

Сейчас российские водительские удостоверения не действуют на острове. Для того чтобы водить машину в Шри-Ланке, необходимы международные или местные права.

