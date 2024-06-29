Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО

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Делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией посетила Россию с 26 по 27 июня и обсуждала вопрос о компенсациях участвующим в спецоперации на Украине ланкийцам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Шри-Ланки.

"В центре внимания были 17 граждан Шри-Ланки, погибших в бою, выплата компенсаций погибшим и раненым, тяжелое положение неконтактных граждан Шри-Ланки, возможность добровольного возвращения, досрочное расторжение контрактов и упорядочение оплаты труда", – указано в сообщении.

Делегация Шри-Ланки также предложила создать совместный рабочий комитет с официальными лицами обеих стран, который будет встречаться для решения проблем ланкийцев, находящихся на СВО.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех своих граждан, которые отправились воевать на стороне Украины. Бразильские власти не обладают точной информацией о количестве вызвавшихся воевать на Украине наемниках, однако подчеркнули, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.