00:29Политика
Шри-Ланка посылает в Россию миссию после гибели своих граждан на Украине
Фото: ТАСС/Zuma/Lahiru Harshana
Шри-Ланка направит специальную делегацию в Россию, чтобы обеспечить благополучие жителей страны, вовлеченных в российско-украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тарака Баласурия.
"Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки. Основная задача заключается в определении точного количества людей в России", – приводит его слова РИА Новости.
Власти Шри-Ланки ранее заявляли, что 16 граждан страны погибли в зоне конфликта на Украине.
В делегацию Шри-Ланки войдут секретарь Минобороны, бывший посол в России и чиновники МИД. Ее целью станет остановка отправки личного состава в РФ и переговоры для облегчения возвращения тех, кто уже находится в России, обратно в Шри-Ланку.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех своих граждан, которые отправились воевать на стороне Украины. Бразильские власти не обладают точной информацией о количестве вызвавшихся воевать на Украине наемниках, однако подчеркнули, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.