На Шри-Ланке подозреваемых в ловле ящериц россиян освободили под поручительство

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Двух россиян, задержанных на Шри-Ланке по подозрению в незаконной ловле ящериц, отпустили под личное поручительство. Об этом заявил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

"По решению суда двое россиян, один из которых – несовершеннолетний, были отпущены под личное поручительство. Им запрещено покидать территорию острова до конца разбирательства по их делу", – приводит слова правозащитника ТАСС.

Мельников рассказал, что россиянам предстоит периодически отмечаться в местной полиции. По его словам, это стало возможным благодаря усилиям их родителей, правозащитников, дипломатов, а также вниманию со стороны СМИ. Он поделился, что для задержанных были найдены двое граждан Шри-Ланки, каждый их которых стал для россиян поручителем.

О задержании граждан России 2007 и 2003 годов рождения по подозрению в нарушении природоохранного законодательства на Шри-Ланке стало известно лишь спустя несколько дней после их ареста. По словам Мельникова, при задержании молодых людей нарушались нормы международного права и местного УК – им не предоставили квалифицированных переводчика и адвоката, при проведении допроса несовершеннолетнего не присутствовал опекун, а в СИЗО на пять суток россиян поместили без решения суда.

