"Мой район. Новости": в "Сокольниках" открылся центр помощи редким хищным птицам

В парке "Сокольники" начал работу центр восстановления и адаптации хищных птиц. Здесь помогают пернатым, пострадавшим в черте города. На территории центра оборудованы вольеры, ветеринарный блок и просторный орнитарий, где птицы восстанавливаются и заново учатся летать.

Центр входит в состав Московского зоопарка и рассчитан на содержание до 50 особей. После лечения большинство птиц планируют возвращать в дикую природу.

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