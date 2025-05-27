Новости мира: искусственный интеллект начал создавать реалистичных ведущих новостей в США

В США стремительно растет популярность видео с ведущими новостей, созданными с помощью нейросетей. Алгоритмы точно воспроизводят текстовые запросы и создают профессионально выглядящие ролики. Эксперты выражают обеспокоенность – такие технологии могут быть использованы для создания фейкового контента.

Тысячи туристов прибыли на ежегодный фестиваль лаванды в Южной Корее. Он проходит в округе Синан, где с 2019 года высадили десятки тысяч саженцев на двух островах. Кроме лаванды, там цветут Императорские деревья, а все вокруг окрашено в фиолетовый цвет.

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