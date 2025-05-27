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Новости

27 мая, 13:15

Технологии

Новости мира: искусственный интеллект начал создавать реалистичных ведущих новостей в США

Новости мира: искусственный интеллект начал создавать реалистичных ведущих новостей в США

Собянин: сервисами mos.ru воспользовались уже более 5 млрд раз

Киберфестиваль Positive Hack Days собрал участников из 40 стран

Гибридный гоночный болид представили в Московском политехническом университете

Радиостанция "Судного дня" передала новое послание

Собянин рассказал, как платформа Mos.Hub помогает разработчикам

Необычный способ борьбы с зависимостью от гаджетов предложили в России

В "Лужниках" проходит международный киберфестиваль

В Москве начали заселять в гостиницы по биометрии

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект об универсальном QR-коде

В США стремительно растет популярность видео с ведущими новостей, созданными с помощью нейросетей. Алгоритмы точно воспроизводят текстовые запросы и создают профессионально выглядящие ролики. Эксперты выражают обеспокоенность – такие технологии могут быть использованы для создания фейкового контента.

Тысячи туристов прибыли на ежегодный фестиваль лаванды в Южной Корее. Он проходит в округе Синан, где с 2019 года высадили десятки тысяч саженцев на двух островах. Кроме лаванды, там цветут Императорские деревья, а все вокруг окрашено в фиолетовый цвет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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