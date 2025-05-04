Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

04 мая, 23:15

В мире

Новости мира: изучение ИИ добавлено в обязательную учебную программу в школах ОАЭ

Новости мира: изучение ИИ добавлено в обязательную учебную программу в школах ОАЭ

Российский бегун Иван Заборский выиграл шестидневный марафон во Франции

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Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

В США при столкновении автомобилей погибли семь человек

Изучение искусственного интеллекта добавлено в обязательную учебную программу в школах и детсадах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, на центральной площади австралийского Сиднея россияне провели шествие "Бессмертного полка". Более ста человек с портретами своих воевавших родственников прошли маршем по центру города.

Также в Испании вертолет потерпел крушение. Машина задела электрические провода и упала в озеро в горной местности. О судьбе экипажа не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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