04 мая, 23:15В мире
Новости мира: изучение ИИ добавлено в обязательную учебную программу в школах ОАЭ
Изучение искусственного интеллекта добавлено в обязательную учебную программу в школах и детсадах в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кроме того, на центральной площади австралийского Сиднея россияне провели шествие "Бессмертного полка". Более ста человек с портретами своих воевавших родственников прошли маршем по центру города.
Также в Испании вертолет потерпел крушение. Машина задела электрические провода и упала в озеро в горной местности. О судьбе экипажа не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.