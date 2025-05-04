Новости мира: изучение ИИ добавлено в обязательную учебную программу в школах ОАЭ

Изучение искусственного интеллекта добавлено в обязательную учебную программу в школах и детсадах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, на центральной площади австралийского Сиднея россияне провели шествие "Бессмертного полка". Более ста человек с портретами своих воевавших родственников прошли маршем по центру города.

Также в Испании вертолет потерпел крушение. Машина задела электрические провода и упала в озеро в горной местности. О судьбе экипажа не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

