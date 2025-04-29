Энергоснабжение практически полностью восстановлено в Испании

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Энергоснабжение восстановлено на 99,16% территорий Испании, заявил национальный оператор испанских энергосетей Red Electrica (REE). Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении оператора указано, что в настоящий момент все необходимые параметры соответствуют производству 21,265 МВт.

По данным на утро 29 апреля, электроэнергия поступает потребителям 90% территорий Испании и большинству жителей Португалии, уточнил "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian.

Согласно информации национального оператора электросетей Португалии, в течение минувшей ночи электроснабжение было восстановлено примерно в 6,2 миллиона домов из 6,5 миллиона. Кроме того, электричество вновь доступно жителям Мадрида и Лиссабона.

Электричество не отключилось только в одном из районов полуострова. Однако объяснения этому факту пока нет, отмечают журналисты.

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегро, в свою очередь, указывал, что причина отключения электроснабжения связана с Испанией. Его испанский коллега Педро Санчес призвал жителей не строить предположений из-за рисков дезинформации, а также отметил, что причины произошедшего уточняются.

При этом работа электросетей Португалии к настоящему моменту полностью стабилизирована, передает агентство AFP со ссылкой на оператора электросетей Ren. Менеджер компании заверил, что все подстанции сети восстановлены.

Электроэнергия пропала в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции 28 апреля. В связи с этим в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас наблюдались сбои, на дорогах было парализовано движение, а железнодорожное сообщение было временно остановлено.

Параллельно с этим на пяти испанских атомных электростанциях "по соображениям безопасности" были остановлены производство и подача электричества. Местные жители не могли выйти в Сеть, мобильная связь работала с перебоями. В банках и магазинах выстроились очереди.

Власти Испании не исключили, что причиной произошедшего могла стать хакерская атака. При этом оператор электросети Португалии предположил, что блэкаут мог случиться из-за "редкого атмосферного явления". По его сведениям, для полноценного восстановления электричества понадобится неделя.