В Португалии причиной сбоя в электросети назвали редкое атмосферное явление

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Оператор электросети Португалии заявил, что причиной сбоя стало "редкое атмосферное явление" в Испании. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации оператора, полная нормализация работы электричества потребует неделю.

При этом, как указала газета El Pais, в автономном сообществе Испании Страна Басков электроснабжение было восстановлено через 1 час и 15 минут. Портал Portugal Resident также отметил начало работ по восстановлению электричества в некоторых районах Португалии.

Издание подчеркнуло, что оператор E-Redes отключил электричество в "определенных областях" для стабилизации сети, однако перебои еще фиксируются в регионе Алгарве. По данным газеты, отключения произошли из-за "проблемы в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть".

Как рассказала RT жительница Испании, людям приходится выходить на улицы из-за случившегося.

"Сегодня у нас произошла какая-то катастрофа. Сначала у нас отключился свет, потихоньку начал прерываться интернет. Потом мы узнали, что это по всей Испании. Мы думали, что это очень быстро закончится", – сказала она.

По словам женщины, перестали работать светофоры и заправки.

Вместе с тем издание Euronews добавило, что испанское правительство организовало экстренное заседание.

Масштабные отключения произошли 28 апреля примерно в 12:30 (13:30 по московскому времени. – Прим. ред.). Они затронули сотни испанских предприятий и домов. Свет пропал в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и иных городах. Из-за произошедшего возникли сбои в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас.

Кроме того, СМИ указали, что свет пропал еще и в Андорре, а также в нескольких районах Франции. При этом блэкаут не коснулся Балеарских и Канарских островов, которые принадлежат Испании.

