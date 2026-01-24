Пассажиры речных электросудов Москвы получат бесплатные чай и угощения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пассажирам регулярных речных электросудов раздадут бесплатные чай и угощения на пяти причалах Москвы в выходные. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что их можно будет получить на причалах "Киевский", "Парк Фили", "Печатники", "ЗИЛ" и "Новоспасский". Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, специалисты установили чайные домики с горячими напитками и сладостями на фоне морозов.

"Ранее мы устанавливали домики на период новогодних праздников – с 31 декабря по 11 января включительно. За это время пассажиры взяли более 23 тысяч литров чая и 164 тысячи сладостей", – отметил он.

Ранее новый плавучий причал "Лужники" установили в Москве. Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.

Между тем в Москве начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город.

В отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций. Оно курсирует каждый день в любое время года, а также может вместить до 130 пассажиров.

