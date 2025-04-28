ТАСС: ЕК не ожидает каскадных отключений электричества после сбоя в Испании

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Еврокомиссия (ЕК) не ожидает каскадного отключения электричества на территории Европы после масштабного сбоя в Испании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в институтах Евросоюза (ЕС).

"Еврокомиссия находится в контакте с властями Испании в связи с проблемами с электричеством", – отметил собеседник.

В свою очередь, телеканал Euronews, что из-за сбоя правительство Испании проводит экстренное заседание. Заседание кабинета министров проходит в официальной резиденции главы кабмина, дворце Монклоа в Мадриде. По версии Bloomberg, которое сослалось на свои источники, власти страны уже сформировали кризисный комитет для мониторинга развития ЧС.

Кроме того, с перебоями в работе столкнулись и аэропорты страны. В воздушных гаванях задействовали аварийные генераторы, говорится в сообщении оператора аэропортов AENA в социальной сети X.

В частности, из-за энергетического сбоя оказался закрыт на прием и вылет международный аэропорт Лиссабона. Закрытие аэропорта и воздушного пространства в зоне его контроля действует до 20:00 по всемирному времени (23:00 по московскому времени), пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.

Также на пяти испанских атомных электростанциях "по соображениям безопасности" были остановлены производство и подача электричества. По сообщению El País, внутренние системы АЭС продолжают работать на дизельных установках. Восстановление работы электросетей после масштабного сбоя займет от 6 до 10 часов, пишут журналисты со ссылкой на представителя оператора электросетей Red Eléctrica. Собеседник отметил, что этот инцидент оказался "исключительным и чрезвычайно необычным".

Из-за происходящего в стране власти государства призвали граждан воздержаться от использования автомобилей. В стране отключились информационные табло и светофоры, говорится в сообщении главного управления дорожного движения Испании, распространенном в соцсети X. Местные власти не исключают, что причиной сбоя могла стать хакерская атака. Такую версию распространила газета ABC.

Проблемы со светом наблюдаются в королевстве примерно с 12:00. Свет пропал в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и иных городах. В стране почти нельзя выйти в Сеть с мобильных устройств, также плохо работает связь. У банков возникают очереди, закрываются супермаркеты. Из-за случившегося было полностью приостановлено движение поездов. В Мадриде и в Барселоне пассажирам пришлось выходить из вагонов метро и идти пешком.

По версии СМИ, свет пропал в соседней Андорре и некоторых районах Франции. При этом чрезвычайная ситуация со сбоем в подаче электричества не коснулась Балеарских и Канарских островов.

