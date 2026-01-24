Журова назвала плюсы отстранения российских спортсменов от церемонии открытия Олимпиады

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отсутствие российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года позволит им сосредоточиться на подготовке к соревнованиям, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Правда, идти без флага и гимна, чтобы половина страны спрашивала: "А зачем они пошли на это открытие в таких условиях?" То есть даже смысла нет. Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил", – сказала Журова.

Она также пояснила, что далеко не все атлеты традиционно посещают церемонию открытия. Чаще туда отправляются тренеры и руководители, так как самим спортсменам важно подготовиться – некоторые выступают уже на следующий день.

Журова поделилась личным опытом, вспомнив, как на своей первой церемонии в Норвегии при температуре минус 25 градусов участники долго ждали выхода и многие после этого заболели.

Она добавила, что, хотя для зрителей церемония выглядит празднично, для многих атлетов это тяжелая процедура, и они часто стараются найти причины, чтобы ее пропустить.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Однако они смогут присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

Церемония состоится 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.