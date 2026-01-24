Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 17:36

Спорт

Журова назвала плюсы отстранения российских спортсменов от церемонии открытия Олимпиады

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отсутствие российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года позволит им сосредоточиться на подготовке к соревнованиям, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Правда, идти без флага и гимна, чтобы половина страны спрашивала: "А зачем они пошли на это открытие в таких условиях?" То есть даже смысла нет. Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил", – сказала Журова.

Она также пояснила, что далеко не все атлеты традиционно посещают церемонию открытия. Чаще туда отправляются тренеры и руководители, так как самим спортсменам важно подготовиться – некоторые выступают уже на следующий день.

Журова поделилась личным опытом, вспомнив, как на своей первой церемонии в Норвегии при температуре минус 25 градусов участники долго ждали выхода и многие после этого заболели.

Она добавила, что, хотя для зрителей церемония выглядит празднично, для многих атлетов это тяжелая процедура, и они часто стараются найти причины, чтобы ее пропустить.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Однако они смогут присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

Церемония состоится 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

МОК намерен вернуть российских спортсменов в полном составе к летней Олимпиаде-2028

Читайте также


спорт

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика