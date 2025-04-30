Нейросеть для генерации изображений и ответов на запросы появилась в WhatsApp

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В мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) добавили нейросеть Perplexity, которая умеет генерировать изображения и отвечать на запросы. Об этом сообщается в аккаунте чат-бота в соцсети X.

Запуск нейросети подтвердил глава компании Perplexity Аравинд Шринивас в соцсети LinkedIn. По его словам, в будущем в мессенджере появится больше функций, к которым будет причастен искусственный интеллект (ИИ).

В частности, нейросеть будет поддерживать голосовой режим, она сможет проверять факты, генерировать мемы и видео, а также будет обладать доступом к групповым чатам. Кроме того, Perplexity может стать ассистентом для выполнения заданий.

Ранее компания xAI американского предпринимателя Илона Маска наделила нейросеть Grok функцией компьютерного зрения Grok Vision. При помощи новой функции нейросеть может обрабатывать визуальную информацию, а также анализировать различные картинки и видео.

Помимо прочего, ИИ Маска может распознать предмет на фото, после чего предложить рекомендации по его использованию или найти похожие товары.