Android Authority: Google может выпустить детскую версию нейросети Gemini

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Американская компания Google намерена представить детскую версию искусственного интеллекта Gemini. Это видно в коде фирменного приложения для Android, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Android Authority.

Ожидается, что благодаря новой версии ИИ дети смогут взаимодействовать с нейросетями на телефонах. Искусственный интеллект поможет создавать истории, решать школьные задачи, поддерживать развитие и обучение. Однако в детской версии будет строгая цензура. Также система предполагает, что пользовательский контент не будет попадать в Сеть.

Как указывает портал, в настоящее время Gemini уже может выполнять задачи для детей, при этом его новая версия предусматривает дополнительные ограничения и защиту.

Возможно, Google также намерена отказаться от своего фирменного "Ассистента" в пользу нейросети, добавило издание.

В конце прошлого года Google представила новую модель искусственного интеллекта, которая обучена отвечать на сложные вопросы и кратко выражать собственные "мысли". Она называется Gemini 2.0 Flash Thinking. Этот ИИ является экспериментальным, отметили СМИ. Вероятнее всего, она составит конкуренцию модели o1 от OpenAI.

