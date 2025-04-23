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Компания xAI американского предпринимателя Илона Маска наделила нейросеть Grok функцией компьютерного зрения Grok Vision, поделился разработчик xAI Эбби Амир. Об этом сообщает "Газета.ру".

При помощи новой функции нейросеть может обрабатывать визуальную информацию, а также анализировать различные картинки и видео. Отмечается, что Grok Vision расширяет возможности работы пользователя с искусственным интеллектом, в том числе предлагая решения на основе контекста.

Например, ИИ Маска может распознать предмет на фото, после чего предложить рекомендации по его использованию или найти похожие товары.

В xAI заявили, что обновленная версия, в которую также добавили поиск в настоящем времени и голосовую работу на различных языках мира, уже доступна пользователям iOS.

Ранее сообщалось, что хAI проведет расследование после скандального ответа Grok. Нейросеть заявила, что президент США Дональд Трамп заслуживает казни.

На вопрос пользователей о том, кто из ныне живущих в Соединенных Штатах людей заслуживает казни за свои поступки, бот сначала называл Джеффри Эпштейн. Однако после уточнения, что его нет в живых, указывал Трампа.

