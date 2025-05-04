Роспотребнадзор опроверг запрет полевых кухонь во время "Бессмертного полка"

Фото: Агентство "Москва"/Александра Липкина

Информация о рекомендации Роспотребнадзора запретить "солдатскую кашу" в ходе акции "Бессмертный полк" является недостоверной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"(Это требование. – Прим. ред.) якобы связано с высоким риском несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований", – объяснили в Роспотребнадзоре.

Утверждалось, что в ведомстве также призвали якобы отказаться от других акций с использованием полевых кухонь для приготовления пищи. В действительности это является фейком. Роспотребнадзор уже попросил у редакций СМИ, опубликовавших данную новость, предоставить информацию об источнике.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в стране в текущем году в смешанном формате, включая традиционное очное участие. Решение о проведении мероприятия в традиционном формате будут принимать региональные отделения движения совместно с местными властями. При этом в Курской области акция будет организована в онлайн-формате ради безопасности жителей.

