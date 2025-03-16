Российскую бегунью Дарью Ядерную обвиняют в жульничестве

Известная российская бегунья Дарья Ядерная оказалась в центре скандала. Ее обвиняют в том, что она срезала дистанции на крупнейших марафонах мира, включая Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Чикаго и Токио. Если обвинения подтвердятся, ее достижения могут быть аннулированы.

Ядерная прославилась впечатляющими результатами в любительском беге, но эксперты усомнились в ее успехах. Современные технологии позволяют отслеживать маршрут, скорость, темп и пульс бегуна. Анализ данных показал, что в Берлине Ядерная вместо бега воспользовалась метро, а в Чикаго свернула с основной трассы в переулок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.