"Активные граждане" выберут любимые спортивные увлечения

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосуют за любимые спортивные увлечения. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

В новом голосовании активные граждане расскажут, какие спортивные активности они предпочитают, а также поделятся своими любимыми спортивными площадками. Участники смогут выбрать, какой вид спорта им ближе: йога, фитнес, велоспорт, командные игры или плавание. Есть возможность оставить и свой вариант ответа.

"В рамках медиаплатформы "Город обсуждает московский спорт", проходящей на платформе "Город идей", до 25 марта активные горожане могут предложить свои инициативы по развитию спортивной отрасли в четырех направлениях: спортивная инфраструктура, спортивные фестивали в городе, портал "Московский спорт" и спортивные трансляции", – сказали в пресс-службе, добавив, что идеи с наибольшей поддержкой будут воплощены в жизнь столичным департаментом спорта.

Голосование проводится проектом "Активный гражданин" совместно со столичным департаментом спорта. За участие начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Ранее жителей Москвы пригласили присоединиться к бесплатным тренировкам по фитнесу и бегу в рамках весеннего сезона проекта "Мой спортивный район" с 17 марта. Они будут проходить на 40 площадках в 10 округах Москвы по вторникам и четвергам в 19:00 и по субботам – в 10:00.

Во время зимнего сезона "Моего спортивного района" было организовано почти шесть тысяч тренировок по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках. Бесплатные занятия прошли на 115 площадках, включая 80 катков, 20 фитнес-площадок и 15 лыжных трасс.