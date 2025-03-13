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13 марта, 13:32

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Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фитнесу и бегу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жителей Москвы пригласили присоединиться к бесплатным тренировкам по фитнесу и бегу в рамках весеннего сезона проекта "Мой спортивный район" с 17 марта, передает портал мэра и правительства столицы.

Организатором программы выступил департамент спорта. Тренировки будут способствовать укреплению здоровья, улучшению фигуры и развитию ключевых физических качеств: силы, выносливости, скорости, ловкости и быстроты.

Более того, регулярные занятия помогут укрепить мышцы плечевого пояса, рук и груди, улучшат метаболизм, пищеварение, а также укрепят сердечно-сосудистую систему.

Они будут проходить на 40 площадках в 10 округах Москвы по вторникам и четвергам в 19:00 и по субботам – в 10:00. Среди адресов в Центральном административном округе значатся:

  • Новоспасский переулок, дом 3, корпуса 1, 2;
  • улица Сущевский Вал, дом 56;
  • улица Верхняя Красносельская, дом 34;
  • Большой Овчинниковский переулок, дом 11.

В Западном административном округе занятия проведут на:

  • улице Авиаторов, доме 5;
  • Бобруйской улице, доме 10, корпусе 1;
  • улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;
  • улице Столетова, доме 17.

В Северо-Западном административном округе москвичей ждут на:

  • улице Соколово-Мещерской, доме 36;
  • Авиационной улице , доме 68;
  • бульваре Яна Райниса, доме 43, корпусе 2;
  • улице Демьяна Бедного, доме 7.

Площадки в Северном административном округе включают в себя такие адреса, как:

  • Коптевский бульвар, дом 21;
  • Бескудниковский бульвар, дом 25, корпус 4;
  • Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;
  • парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 4, корпус 3).

Тренировки в Северо-Восточном административном округе можно посетить в:

  • парке "Яуза" (проспект Мира, дома 161–163);
  • Юрловском проезде, доме 8;
  • парке "Усадьба Алтуфьево" (улица Абрамцевская, дом 30);
  • парке "Торфянка" (улица Изумрудная, дом 13, корпус 1).

В Восточном административном округе спортивные мероприятия проведут на:

  • Суздальской улице, доме 20, корпусах 1–3;
  • Лухмановской улице, доме 15, корпусе 1;
  • Гольяновском парке (Алтайская улица, дом 7);
  • стадионе "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33).

Для жителей Юго-Восточного административного округа их организуют на:

  • Рождественской улице, доме 19, корпусе 2;
  • улице Генерала Кузнецова, доме 28, корпусе 1;
  • сквере имени М. П. Судакова;
  • природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" (Кузьминский парк, дом 1, строение 8).

Принять участие в проекте в Южном административном округе можно на:

  • Болотниковской улице, доме 3, корпусе 8;
  • Домодедовской улице, доме 22, корпусе 3;
  • Ореховом бульваре, владениях 22–24;
  • Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 1.

Юго-Западный административный округ включит сразу пять адресов:

  • Коктебельскую улицу, дом 4, корпус 3;
  • ландшафтный парк "Южное Бутово" (улица Южнобутовская, дом 96);
  • Новоясеневский проспект, дом 46, строение 7;
  • ландшафтный заказник "Теплый Стан" (улица Академика Виноградова, дом 12);
  • Воронцовский парк.

В Зеленоградском административном округе горожан ждут в:

  • парке 40-летия Победы;
  • в районе корпуса 1542;
  • в районе корпуса 921А.

При этом в апреле, когда установится хорошая погода, стартуют тренировки по бегу. Они будут проходить в рамках этого же проекта на 10 площадках в 10 округах города.

Во время зимнего сезона "Моего спортивного района" было организовано почти шесть тысяч тренировок по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках. Бесплатные занятия прошли на 115 площадках, включая 80 катков, 20 фитнес-площадок и 15 лыжных трасс.

На платформе "Город идей" недавно появился раздел "Спорт". В нем горожане могут делиться своими идеями по двум направлениям. В теме "Спортивные и физкультурные мероприятия" принимаются инициативы по организации и проведению городских событий, а в теме "Спортивные цифровые технологии" москвичи могут поделиться соображениями в области цифровых технологий.

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