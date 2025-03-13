Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фитнесу и бегу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жителей Москвы пригласили присоединиться к бесплатным тренировкам по фитнесу и бегу в рамках весеннего сезона проекта "Мой спортивный район" с 17 марта, передает портал мэра и правительства столицы.

Организатором программы выступил департамент спорта. Тренировки будут способствовать укреплению здоровья, улучшению фигуры и развитию ключевых физических качеств: силы, выносливости, скорости, ловкости и быстроты.

Более того, регулярные занятия помогут укрепить мышцы плечевого пояса, рук и груди, улучшат метаболизм, пищеварение, а также укрепят сердечно-сосудистую систему.

Они будут проходить на 40 площадках в 10 округах Москвы по вторникам и четвергам в 19:00 и по субботам – в 10:00. Среди адресов в Центральном административном округе значатся:



Новоспасский переулок, дом 3, корпуса 1, 2;

улица Сущевский Вал, дом 56;

улица Верхняя Красносельская, дом 34;

Большой Овчинниковский переулок, дом 11.

В Западном административном округе занятия проведут на:



улице Авиаторов, доме 5;

Бобруйской улице, доме 10, корпусе 1;

улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;

улице Столетова, доме 17.

В Северо-Западном административном округе москвичей ждут на:



улице Соколово-Мещерской, доме 36;

Авиационной улице , доме 68;

бульваре Яна Райниса, доме 43, корпусе 2;

улице Демьяна Бедного, доме 7.

Площадки в Северном административном округе включают в себя такие адреса, как:



Коптевский бульвар, дом 21;

Бескудниковский бульвар, дом 25, корпус 4;

Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;

парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 4, корпус 3).

Тренировки в Северо-Восточном административном округе можно посетить в:



парке "Яуза" (проспект Мира, дома 161–163);

Юрловском проезде, доме 8;

парке "Усадьба Алтуфьево" (улица Абрамцевская, дом 30);

парке "Торфянка" (улица Изумрудная, дом 13, корпус 1).



В Восточном административном округе спортивные мероприятия проведут на:



Суздальской улице, доме 20, корпусах 1–3;

Лухмановской улице, доме 15, корпусе 1;

Гольяновском парке (Алтайская улица, дом 7);

стадионе "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33).

Для жителей Юго-Восточного административного округа их организуют на:



Рождественской улице, доме 19, корпусе 2;

улице Генерала Кузнецова, доме 28, корпусе 1;

сквере имени М. П. Судакова;

природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" (Кузьминский парк, дом 1, строение 8).

Принять участие в проекте в Южном административном округе можно на:



Болотниковской улице, доме 3, корпусе 8;

Домодедовской улице, доме 22, корпусе 3;

Ореховом бульваре, владениях 22–24;

Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 1.

Юго-Западный административный округ включит сразу пять адресов:



Коктебельскую улицу, дом 4, корпус 3;

ландшафтный парк "Южное Бутово" (улица Южнобутовская, дом 96);

Новоясеневский проспект, дом 46, строение 7;

ландшафтный заказник "Теплый Стан" (улица Академика Виноградова, дом 12);

Воронцовский парк.

В Зеленоградском административном округе горожан ждут в:



парке 40-летия Победы;

в районе корпуса 1542;

в районе корпуса 921А.

При этом в апреле, когда установится хорошая погода, стартуют тренировки по бегу. Они будут проходить в рамках этого же проекта на 10 площадках в 10 округах города.

Во время зимнего сезона "Моего спортивного района" было организовано почти шесть тысяч тренировок по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках. Бесплатные занятия прошли на 115 площадках, включая 80 катков, 20 фитнес-площадок и 15 лыжных трасс.

На платформе "Город идей" недавно появился раздел "Спорт". В нем горожане могут делиться своими идеями по двум направлениям. В теме "Спортивные и физкультурные мероприятия" принимаются инициативы по организации и проведению городских событий, а в теме "Спортивные цифровые технологии" москвичи могут поделиться соображениями в области цифровых технологий.

