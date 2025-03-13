13 марта, 13:32Город
Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фитнесу и бегу
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
Жителей Москвы пригласили присоединиться к бесплатным тренировкам по фитнесу и бегу в рамках весеннего сезона проекта "Мой спортивный район" с 17 марта, передает портал мэра и правительства столицы.
Организатором программы выступил департамент спорта. Тренировки будут способствовать укреплению здоровья, улучшению фигуры и развитию ключевых физических качеств: силы, выносливости, скорости, ловкости и быстроты.
Более того, регулярные занятия помогут укрепить мышцы плечевого пояса, рук и груди, улучшат метаболизм, пищеварение, а также укрепят сердечно-сосудистую систему.
Они будут проходить на 40 площадках в 10 округах Москвы по вторникам и четвергам в 19:00 и по субботам – в 10:00. Среди адресов в Центральном административном округе значатся:
- Новоспасский переулок, дом 3, корпуса 1, 2;
- улица Сущевский Вал, дом 56;
- улица Верхняя Красносельская, дом 34;
- Большой Овчинниковский переулок, дом 11.
В Западном административном округе занятия проведут на:
- улице Авиаторов, доме 5;
- Бобруйской улице, доме 10, корпусе 1;
- улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;
- улице Столетова, доме 17.
В Северо-Западном административном округе москвичей ждут на:
- улице Соколово-Мещерской, доме 36;
- Авиационной улице , доме 68;
- бульваре Яна Райниса, доме 43, корпусе 2;
- улице Демьяна Бедного, доме 7.
Площадки в Северном административном округе включают в себя такие адреса, как:
- Коптевский бульвар, дом 21;
- Бескудниковский бульвар, дом 25, корпус 4;
- Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;
- парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 4, корпус 3).
Тренировки в Северо-Восточном административном округе можно посетить в:
- парке "Яуза" (проспект Мира, дома 161–163);
- Юрловском проезде, доме 8;
- парке "Усадьба Алтуфьево" (улица Абрамцевская, дом 30);
- парке "Торфянка" (улица Изумрудная, дом 13, корпус 1).
В Восточном административном округе спортивные мероприятия проведут на:
- Суздальской улице, доме 20, корпусах 1–3;
- Лухмановской улице, доме 15, корпусе 1;
- Гольяновском парке (Алтайская улица, дом 7);
- стадионе "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33).
Для жителей Юго-Восточного административного округа их организуют на:
- Рождественской улице, доме 19, корпусе 2;
- улице Генерала Кузнецова, доме 28, корпусе 1;
- сквере имени М. П. Судакова;
- природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" (Кузьминский парк, дом 1, строение 8).
Принять участие в проекте в Южном административном округе можно на:
- Болотниковской улице, доме 3, корпусе 8;
- Домодедовской улице, доме 22, корпусе 3;
- Ореховом бульваре, владениях 22–24;
- Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 1.
Юго-Западный административный округ включит сразу пять адресов:
- Коктебельскую улицу, дом 4, корпус 3;
- ландшафтный парк "Южное Бутово" (улица Южнобутовская, дом 96);
- Новоясеневский проспект, дом 46, строение 7;
- ландшафтный заказник "Теплый Стан" (улица Академика Виноградова, дом 12);
- Воронцовский парк.
В Зеленоградском административном округе горожан ждут в:
- парке 40-летия Победы;
- в районе корпуса 1542;
- в районе корпуса 921А.
При этом в апреле, когда установится хорошая погода, стартуют тренировки по бегу. Они будут проходить в рамках этого же проекта на 10 площадках в 10 округах города.
Во время зимнего сезона "Моего спортивного района" было организовано почти шесть тысяч тренировок по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках. Бесплатные занятия прошли на 115 площадках, включая 80 катков, 20 фитнес-площадок и 15 лыжных трасс.
На платформе "Город идей" недавно появился раздел "Спорт". В нем горожане могут делиться своими идеями по двум направлениям. В теме "Спортивные и физкультурные мероприятия" принимаются инициативы по организации и проведению городских событий, а в теме "Спортивные цифровые технологии" москвичи могут поделиться соображениями в области цифровых технологий.
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