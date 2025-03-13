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13 марта, 06:45

Спорт

В Москве прошло почти 6 тысяч тренировок в рамках проекта "Мой спортивный район"

В Москве прошло почти 6 тысяч тренировок в рамках проекта "Мой спортивный район"

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Подведены итоги спортивной зимы в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район". Было организовано почти 6 тысяч тренировок по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках. Бесплатные занятия прошли на 115 площадках, включая 80 катков, 20 фитнес-площадок и 15 лыжных трасс.

С 17 марта в Москве начнется новый, весенний сезон. Все желающие смогут бесплатно заниматься фитнесом на 40 площадках в 10 округах города. Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в 19:00, а по субботам – в 10:00. С апреля откроются тренировки по бегу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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