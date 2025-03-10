Владельцы танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" создадут фонды компенсации ущерба

Судовладельцы затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" создадут фонды компенсации ущерба. Представители ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Каматрансойл" заявили соответствующее ходатайство перед судом.

Фонд создается собственником судна как потенциальным ответственным в том суде, в котором рассматриваются требования по иску в результате загрязнения.

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