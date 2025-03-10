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10 марта, 18:15

Происшествия

Владельцы танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" создадут фонды компенсации ущерба

Владельцы танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" создадут фонды компенсации ущерба

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Судовладельцы затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" создадут фонды компенсации ущерба. Представители ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Каматрансойл" заявили соответствующее ходатайство перед судом.

Фонд создается собственником судна как потенциальным ответственным в том суде, в котором рассматриваются требования по иску в результате загрязнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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