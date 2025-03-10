Пожар на складе в Новокуйбышевске ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар на складе в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Возгорание в складском помещении на Молодогвардейской улице в Новокуйбышевске произошло утром 10 марта. Изначально огонь охватил 1 500 квадратных метров. При этом из-за возгорания в здании обрушилась кровля на 1 тысячи "квадратов".

Позже пожар удалось локализовать. К тушению были привлечены 87 специалистов и 27 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Между тем тепличный комплекс загорелся в Подмосковье на площади 1 050 квадратных метров, в результате пожара погибли четыре человека. Их тела были обнаружены при разборе конструкций. К тушению пожара были привлечены 22 человека и 7 единиц техники.

